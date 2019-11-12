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المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين شكلوا عصابة لتزوير المستندات الرسمية فى الأزبكية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:38 م
المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين شكلوا عصابة لتزوير المستندات الرسمية فى الأزبكية مستندات مزورة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، على 6 متهمين بـالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، على خلاف أحكام القانون، فى الأزبكية.
 
وكشف أمر الاحالة، قيام كلا من "صابر.ع"، و " صلاح.أ"، و "حسن.ع"، و"عبد العزيز.س"، و"وائل.ح"، و"محمد.ل"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، حيث قاموا بتزوير وتقليد رخص قيادة ومستندات رسمية" منسوبة لوزارة الداخلية، كما قاموا بتقلديت امضاءات المختصين بتحريرها، كما قاموا أيضا بتقليد بصمة الخاتم الخاص لأحد الجهات الحكومية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، معلومات تفيد بقيام 6 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لممارسة نشاطه الإجرامى، وتزوير الرخص والمستندات الرسمية، وبجمع المعلومات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة.
 
وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين داخل منزل المتهم الأول، حيث ضبط بحوزتهم، " خاتم خاص لأحد الجهات الحكومية، رخص قيادة مزورة، مستندات منسوبة لوزارة الداخلية غير صحيحة"، وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لتزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات.

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