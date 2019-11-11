المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج كيلو من مخدر البانجو فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة المواد المخدرة "مخدر البانجو"، وسلاح أبيض فى السلام.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ألقاء القبض على "رأفت.ش" 28 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، وذلك أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، ومبلغ 1000 جنيه، و هاتف محمول، وسلاح أبيض.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.