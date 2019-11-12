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المدير التنفيذى لـ"آنا ليند" يدعو سامح شكرى للمشاركة فى اجتماع المؤسسة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:11 م
المدير التنفيذى لـ"آنا ليند" يدعو سامح شكرى للمشاركة فى اجتماع المؤسسة وزير الخارجية سامح شكرى
(أ ش أ)

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بحث وزير الخارجية سامح شكرى، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، الدكتور نبيل الشريف، المدير التنفيذى لمؤسسة "آنا ليند" للحوار بين الثقافات " أوجه علاقات التعاون بين مصر والمؤسسة، بما يستهدف دعم حوار الثقافات والتفاهم المتبادل بين شعوب دول ضفتى البحر المتوسط.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المدير التنفيذي للمؤسسة وجه الدعوة للوزير شكرى للمشاركة في الاجتماع التاسع والخمسين لمجلس محافظى مؤسسة "آنا ليند" المقرر عقده فى الرابع والعشرين من نوفمبر الجارى بمدينة الأسكندرية، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر أعمال هذا المجلس بعد مرور نحو خمسة عشر عاماً على إنشاء المؤسسة


وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أكد - خلال اللقاء - حرص مصر علي تقديم كافة صور الدعم للمؤسسة ، لتمكينها من أداء دورها الحيوي في التقريب بين الشعوب، من خلال الحوار فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية، فيما أبدى المدير التنفيذي للمؤسسة تقديره الكبير لهذا النهج الذى تنتهجه مصر.

 

 


سامح شكرى

مؤسسه انا ليند

وزير الخارجيه

حوار الثقافات

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