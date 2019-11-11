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سامح شكرى يلتقى المبعوث الأممي لدى ليبيا فى مقر وزارة الخارجية غدا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:21 م
سامح شكرى يلتقى المبعوث الأممي لدى ليبيا فى مقر وزارة الخارجية غدا سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة غداً الثلاثاء مع كل نبيل الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة "أنا ليند" للحوار بين الثقافات، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

 

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، الاثنين، أن وزير الخارجية سامح شكرى سيلتقى غسان سلامة المبعوث الأممي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

 

وكان شكرى قد عاد إلى القاهرة قبل يومين، قادماً من واشنطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك خلالها في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكى بحضور ممثلين عن البنك الدولي والذي عقد أمس الأول لبحث الخلاف حول سد النهضة الأثيوبي.

 

 


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