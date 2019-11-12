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الكرملين: بوتين وميركل اتفقا على منح منطقة دونباس بأوكرانيا وضعا خاصا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:00 ص
الكرملين: بوتين وميركل اتفقا على منح منطقة دونباس بأوكرانيا وضعا خاصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز

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قال الكرملين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اتفقا اليوم الاثنين، على أن أوكرانيا يجب أن تمنح منطقة دونباس التي يديرها الانفصاليون وضعا خاصا وفق ما يقضي به القانون الأوكراني.

 

ولم يخض الكرملين في تفاصيل المناقشات التي دارت في اتصال هاتفي بين بوتين وميركل حول مستقبل دونباس، لكن الاتفاق على وضعها سيكون خطوة إلى الأمام نحو عقد قمة بين أربع دول لإنهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي إن كييف وافقت على منح دونباس وضعا خاصا والسماح بإجراء الانتخابات المحلية هناك.

 

ويثير هذا التطور الآمال في تحديد تاريخ للقمة الرباعية بين روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.

 

لكن احتجاجات الشوارع التي اتهمت زيلينسكي بالرضوخ لضغوط موسكو جعلته يقول في وقت لاحق إن الانتخابات يجب ألا تجرى تحت تهديد السلاح ولا بد أن تمتثل للقانون الأوكراني.

 

وقال الكرملين إن ميركل وبوتين ناقشا الاستعدادات للقمة لكن لم يتحدثا عما إذا كان هناك اقتراح بتاريخ عقدها.

 

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الاستعدادات للقمة كانت محور المحادثة وإن بوتين وميركل ناقشا المفاوضات الخاصة بمرور الغاز الروسي في الأراضي الأوكرانية والوضع في ليبيا وسوريا.

 

 

 


روسيا

المانيا

بوتين

انجيلا ميركل

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