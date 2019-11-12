القبض على عاطل سرق 4 دراجات نارية بمنطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على عاطل سرق 4 دراجات نارية بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، وتمكن من ضبط"ع. م. ج"، 19 سنة، عاطل وبحوزته سلاح أبيض " شفرة موس "اثناء شروعه فى سرقة دراجة بخارية تحمل أرقام أ ط ب 4869، بإسلوب "توصيل الأسلاك" أثناء توقفها بمحل الضبط.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكابه 4 حوادث سرقة دراجة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة المرج، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة للتحقيق.