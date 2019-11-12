سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل سرق 4 دراجات نارية بمنطقة النزهة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:28 م
القبض على عاطل سرق 4 دراجات نارية بمنطقة النزهة القبض على عاطل سرق 4 دراجات نارية بمنطقة النزهة
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على عاطل سرق 4 دراجات نارية بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، وتمكن من ضبط"ع. م. ج"، 19 سنة، عاطل  وبحوزته سلاح أبيض " شفرة موس "اثناء شروعه فى سرقة دراجة بخارية تحمل أرقام أ ط ب 4869، بإسلوب "توصيل الأسلاك" أثناء توقفها بمحل الضبط.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكابه 4 حوادث سرقة دراجة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة المرج، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة للتحقيق.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة دراجات

النزهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة