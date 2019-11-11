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القبض على هارب من سجن أبو زعبل بأحداث يناير 2011 مختبئا بالسلام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:16 م
القبض على هارب من سجن أبو زعبل بأحداث يناير 2011 مختبئا بالسلام المتهم
كتب ــ عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على هارب من سجن أبو زعبل فى أحداث يناير 2011 بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتمكن قوة من قسم السلام، بضبط "م. م ،م " 33 سنة عاطل ومقيم شارع محمد العرباوي بدائرة قسم شرطة السلام أول وأصل بلدته مركز زفتى / غربية ، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم  32128 / 19771 لسنة 2009م  جنايات شبرا الخيمة أول / قليوبية  " سرقة بالإكراه "  والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن بمنطقة ناهيا ـ كرداسة / جيزة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.  

 

 


مباحث القاهرة

هارب من حكم

سجن ابو زعبل

السلام

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