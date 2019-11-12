السجن المشدد 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب"

كتب ـ إيهاب المهندس

قضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم عمر أحمد، وبراءة المتهم مهاب نبيل فى إعادة محاكمتهما بقضية حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.