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مد أجل الحكم على المتهم بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 26 أغسطس

الأحد، 29 يوليه 2018 12:55 م
مد أجل الحكم على المتهم بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 26 أغسطس شغب الاخوان - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم  في إعادة محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لـ 26 أغسطس للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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