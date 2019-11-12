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التشكيل والتوزيع الجديد لـ4 دوائر بعد إلغائها كدوائر مختصة بجرائم الإرهاب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:05 ص
التشكيل والتوزيع الجديد لـ4 دوائر بعد إلغائها كدوائر مختصة بجرائم الإرهاب صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أعاد المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، تشكيل دوائر الإرهاب الأربعة التى كان قد صدر قرارا بإلغائها، والذى جاء كالتالى:

تشكيل الدائرة الثانية جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسمي أطفيح والصف.

تشكيل الدائرة 26 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسم التبين.

تشكيل الدائرة 27 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل السيوي، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسم بدر زوجى.

تشكيل الدائرة 9 جنايات الجيزة برئاسة المستشار خضر طلبه عبدالفضيل، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وهشام عبدالباسط الشريف ومصطفى فوزي ، وتشكيل الدائرة21 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار سالم وخالد بيومي نصار وطاهر نبيل النحاس.

وكان المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد قرر اقتصار تشكيل الدوائر المختصة بنظر القضايا المتعلقة بـ"جرائم الإرهاب"، على 5 دوائر فقط، حيث تضمن القرار حل 4 دوائر من الدوائر الـ 9 المختصة بنظر قضايا الإرهاب.

والدوائر الأربعة التى تمت الغائها هى دوائر المستشارين، ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامى، وأسامة الرشيدى.

أما الدوائر الخمسة التى تعمل حاليا على قضايا الإرهاب هى، دائرة المستشار محمد شيرين فهمى، ودائرة المستشار معتز خفاجى، دائرة المستشار شبيب الضمرانى، ودائرة المستشار حسن فريد، ودائرة المستشار محمد السعيد الشربينى.


محكمة استئناف القاهرة

دوائر الإرهاب

اعادة تشكيل دوائر الإرهاب

المستشار بدرى عبد الفتاح

الغاء 4 دوائر إرهاب

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