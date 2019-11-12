سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:20 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، حارسا من المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس المقدسي إيهاب أبو غزالة، أثناء عمله في محيط مصلى باب الرحمة بالأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس المحتلة.


يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت فى 29 أكتوبر الماضي الحارس أبو غزالة، بحجة تصويره لاقتحام شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.


من جانبه، أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) وبكل مبانيه ملك للمسلمين وحدهم، مشددا على أن ما يحدث يعد تدخلا في شئون الوصاية الأردنية الهاشمية على الأقصى بحسب استاتيكو عام 1967 ومعاهدة السلام في وادي عربة.


وقال الشيخ عمر الكسواني - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تصرفات شرطة الاحتلال والمتطرفين اليهود التي تفضح طموحاتهم في الاستيلاء على المنطقة الشرقية (مبنى باب الرحمة) لإقامة كنيس لهم، جعل لدينا تخوفات من تحقيق هذه الأطماع التي يطلقها المتطرفون بدعم وحماية من حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال هو قوة غاشمة قائمة على منطق البلطجة وليس لهم أي حق نهائيا في الدخول واقتحام باحات الأقصى.


وذكر الشيخ الكسواني بأن اليونسكو أقر بأربع قرارات أن المسجد الأقصى يخص المسلمين وكل ما يجري من محاولات تهويدية هي باطلة ويجب أن تتوقف عنها إسرائيل، لكن كانت ردة الفعل الإسرائيلية هي الانسحاب من اليونسكو وضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية ومعاهدات السلام، وهو ما يفضح أطماعهم الواضحة في المسجد الأقصى والقدس القديمة والقصور الأموية والحفريات في منطقة حائط البراق.


ويسعى الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.


ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.
ويزعم اليهود أن لهم "هيكلا" أو "معبدا" كان موجودا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التي يقومون بها والتي ازدادت وتيرتها.
 

 


الاحتلال

المسجد الاقصى

حراس المسجد الاقصى

قوات الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:39 م

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:56 م

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

الأحد، 20 أكتوبر 2019 11:28 ص

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:55 ص

الاحتلال يصيب مواطنا فلسطينيا ويعتقل 13 شخصا بينهم خطيب المسجد الأقصى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة