"الإسعاف" تدعم أسوان بلنش نهرى لخدمة الحركة النيلية خلف السد العالى

أسوان – عبد الله صلاح

وافق الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، على تخصيص لنش إسعاف نهرى جديد بطول 11 مترا بداية من الأسبوع المقبل، وهو مجهز بطاقم ومستلزمات الإسعاف الأولية، حيث يسع 4 حالات مرضية فى حالة الحوادث، وذلك لخدمة الحركة النيلية بمسطح بحيرة ناصر بداية من معبد كلابشة، وحتى مدينة أبوسمبل السياحية مروراً بمعابد آثار النوبة وقرى العون الغذائى وأخوار تمركز الصيادين.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مع الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد الدخيلى مدير عام الإسعاف بأسوان.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن ذلد يتوازى مع توافر عدد 2 لنش إسعاف نهرى آخرين لخدمة حركة السياحة النيلية بين مدينتى أسوان وإدفو، علاوة على توافر عدد 2 لنش إسعاف بمدينة إسنا يمكن الاستعانة بهما فى حالات الطوارئ، مشيداً بالدور الحيوى لهيئة الإسعاف المصرية فى رفع مستوى جودة خدمات الإسعافات الأولية سواء من خلال فرق الانتشار السريع للإسعاف أو نقاط الإسعاف المنتشرة على الطرق السريعة والتى شهدت تطويراً شاملاً خلال الفترة الأخيرة كان آخرها نقطة إسعاف بنبان فى الكيلو 43 بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وخلال الإجتماع كشف اللواء أحمد إبراهيم على أن هناك دراسة حالية لإنشاء حوض عائم بمدينة أسوان لصيانة العبارات واللنشات النيلية من أجل الإسراع برفع كفاءة العبارات واللنشات النيلية التى تخدم قرى غرب النيل، بالإضافة إلى توفير المصروفات المالية اللازمة لنقل المعدات النيلية إلى الترسانات البحرية بالإسكندرية.