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ننشر لائحة أسعار خدمات الأسعاف الجديدة للحالات غير الطارئة والتعاقدات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:41 م
ننشر لائحة أسعار خدمات الأسعاف الجديدة للحالات غير الطارئة والتعاقدات سيارات الاسعاف
كتب وليد عبد السلام

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قررت هيئة الإسعاف المصرية، اعتماد اللائحة المعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات.
 
وقررت الهيئة زيادة أسعار التأمينات للمرافق الخارجية، ونقل الحالات المرضية بأجر، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور.
 
وحصلت اليوم السابع على اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات لهيئة الإسعاف.
 
ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، على أن يتم تحديد عدد سيارات الإسعاف المشاركة وفقا للدراسة الإسعافية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
 
وشددت هيئة الإسعاف على نقل الحالات الطارئة والأطفال المبتسرين وجميع الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية بالمجان.
 
كما يتم نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
 
لائحة أسعار خدمات الاسعاف الجديدة (2)
لائحة أسعار خدمات الاسعاف الجديدة (2)

لائحة أسعار خدمات الاسعاف الجديدة (3)
لائحة أسعار خدمات الاسعاف الجديدة (3)

لائحة أسعار خدمات الاسعاف الجديدة (1)
لائحة أسعار خدمات الاسعاف الجديدة (1)
 

الصحة

الاسعاف

الحالات الطارئة

اسعار خدمات الاسعاف

تأمين الاحداث الجماهيرية

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