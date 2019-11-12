صور .. قافلة طبية توقع الكشف المجانى على 600 حالة بقرى "النقرة" فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

وقعت قافلة طبية الكشف على 600 حالة من المواطنين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، والتى شملت العديد من التخصصات الطبية المختلفة.

وأكد حسن الروبى، رئيس نادى روتارى أسوان، أن القافلة الطبية تأتى ضمن أنشطة نادى روتارى مصر داخل محافظة أسوان، والتى تشمل الرعاية الصحية لأهالى المحافظة بتوفير الخدمات العلاجية فى شتى التخصصات الطبية بجانب صرف الأدوية للأهالى بالمجان.

وأضاف الروبى، لـ"اليوم السابع"، أن القافلة استمرت فى عملها لمدة يومان واستهدفت الأهالى ومحدودى الدخل بقرى وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أن القافلة كانت برئاسة الدكتورة إيمان سلام رئيس لجنة القوافل الطبية، والدكتور طارق الخولى والدكتورة مى النجار والدكتورة مروة فاروق أعضاء القافلة، تحت إشراف وحضور الدكتور مجدى السيد مساعد محافظ المنطقة الروتارية.

يذكر أن نادى روتارى مصر، برئاسة شريف والى محافظ المنطقة الروتارية، نظم قافلة طبية لعلاج الشفة الأرنبية وشق الحلق، وإجراء الجراحات اللازمة لهم بالمجان داخل مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، بمشاركة 23 طبيب متخصص منهم 21 طبيب أمريكى و 2 أطباء من أستراليا، والذين كرمهم محافظ أسوان تقديراً لدورهم الطبى والإنسانى فى علاج البسطاء مجاناً.



الكشف الطبى



توقيع الكشف الطبى



جانب من القافلة



صرف الأدوية