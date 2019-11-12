قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة ستجرى حوارا مع كافة الفئات المعنية ضمن الأعمال التحضيرية

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​الذى تكلفت به الوزارة من قبل رئيس الجمهورية.