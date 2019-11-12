سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: ​سنجرى حوارا مع كافة المعنيين تأهبا ل​مؤتمر "الشأن العام" مبيت تقارير

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:00 ص
الأوقاف: ​سنجرى حوارا مع كافة المعنيين تأهبا ل​مؤتمر "الشأن العام" مبيت تقارير وزارة الأوقاف
​كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة ستجرى حوارا مع كافة الفئات المعنية ضمن الأعمال التحضيرية ​​لمؤتمر "الشأن العام" ​الذى تكلفت به الوزارة من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع"، إن وزير الأوقاف أعطى تكليفات بتسخير كافة امكانيات الوزارة ومشاركة كوادرها فى توفير متطلبات العمل.​

​وقال طايع، إن وزير الأوقاف سيترأس أولى ​جلسات الحوار الوطنى التحضرية لمؤتمر "الشأن العام" الذى تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، ​​مؤكدا أن الانعقاد الأول سيكون الخميس المقبل، تحت عنوان : ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام بحضور نخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.
 
وأوضح طايع، أن الوزير يجرى اتصالات شخصية بالشخصيات العامة والعلماء والمفكرين لترتيب الأولويات وفكرة العمل الجماعى لتقديم رؤية تليق بمصر، وتناقش قضايا تهم المجتمع باسره، وتعمل على حل مشكلاته، حيث يستهدف العمل إلى تقديم صيغ ورؤية موحدة بما يحتاجه الناس وما يعانون منه، ومناقشة القضايا الفكرية والخلافيات.

وزارة الأوقاف

مؤتمر الشأن العام

​جلسات الحوار الوطني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: نحتاج ثورة على المتاجرة بالدين لجماعات التطرف والإرهاب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:25 ص

وزير الأوقاف يعلن عن زيادة بدلات جميع أئمة المساجد بدءًا من الشهر المقبل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:29 ص

وزير الأوقاف يهدى السيسى نسخة من المصحف الشريف فى احتفالية المولد النبوى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:09 ص

وزير الأوقاف باحتفال المولد النبوى: ثورة على الأفكار المتطرفة فى مؤتمر بالشراكة مع الأزهر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:35 م

وزير الأوقاف خلال ندوة تثقيفية بالنادى الأهلى: الرسول خير معلم للبشرية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة