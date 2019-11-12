اتصالات تشارك بالقمة الإقتصادية..نتعاون مع مؤسسات الدولة بعمليات التحول الرقمى

كتبت: هبة السيد

يشارك المهندس خالد حجازى ، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، فى جلسة التحول الرقمى بـ"قمة مصر الإقتصادية الأولى"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، وذلك بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومى والخاص.

وعلق المهندس خالد حجازى ، عن مشاركته بالقمة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا:"التطور التكنولوجى الذى يحدث عالميًا يفرض نفسه كواقع على جميع الأسواق، حيث تساهم تلك التطورات دائمًا فى تقديم حلول أفضل لمستخدميها، كما أن سوق الاتصالات المصرى من أهم الأسواق فى المنطقة، وفى ظل هذا التطور تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرًا بعملية التحول الرقمي، حيث تم اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي".

وأوضح حجازى، أن الشركة تتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع المصرفى بشكل فعال فى ملف التحول الرقمي، منها على سبيل المثال؛ التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى ملف صرف النفقات للمطلقات من خلال المحمول، وكذلك مع بنك ناصر الاجتماعي.

واشار حجازى، إلى تجربة اتصالات مصر الناجحة فى عملية تحويل الأموال عبر الموبايل، مؤكدًا أن خدمة اتصالات كاش التى تقدمها اتصالات مصر تشهد نموًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إدراك اتصالات للتطور الذى يحدث فى المجالات المختلفة كالرياضة والترفيه الهادف؛ لذلك قدمت حلولاً رقمية متطورة من خلال تطبيقات ET Sports وEtisalat Music،Etisalat App & Etisalat Games، مضيفًا أن خدمة "Mobile Money" تعد أحد العناصر الرئيسية فى استراتيجية الحكومة الرقمية، حيث يتم تقديم خدمات الدولة إلكترونياً عبر منصة E-Gov والتى تتطلب وسائل دفع رقمية قوية؛ لذلك فإن هذا النظام يتيح هذه الخدمات للعملاء بشكل آمن وفورى.

وحول قمة مصر الاقتصادية الأولى، أكد حجازى على أهميتها وكيف أن تلك المؤتمرات الاقتصادية القوية لها تأثير فى وضع سياسات ورسم خطط تساهم بشكل فعال فى دعم الاقتصاد المصرى، وهو ما يأتى متناسبًا مع دورنا فى اتصالات مصر، التى تستهدف دعم الدولة المصرية فى استراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.

وتناقش القمة مستقبل مصر بعد خطة النتهاء الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030، وبحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصرى على مستوى قطاعات البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التى تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

و تبدأ القمة بجلسة افتتاحية يحضرها كل من د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ود. محمد معيط وزير المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك cib .

ويستهل الجلسة الافتتاحية الخبير الاقتصادى الكبير د. هانى سرى الدين، الرئيس الشرفى للقمة بكلمة يتناول فيها كيفية وضع خارطة طريق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادى وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.