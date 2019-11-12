سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتصالات تشارك بالقمة الإقتصادية..نتعاون مع مؤسسات الدولة بعمليات التحول الرقمى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص
اتصالات تشارك بالقمة الإقتصادية..نتعاون مع مؤسسات الدولة بعمليات التحول الرقمى المهندس خالد حجازى
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك المهندس خالد حجازى ، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، فى جلسة التحول الرقمى بـ"قمة مصر الإقتصادية الأولى"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، وذلك بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومى والخاص.

وعلق المهندس خالد حجازى ،  عن مشاركته بالقمة  فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا:"التطور التكنولوجى الذى يحدث عالميًا يفرض نفسه كواقع على جميع الأسواق، حيث تساهم تلك التطورات دائمًا فى تقديم حلول أفضل لمستخدميها، كما أن سوق الاتصالات المصرى من أهم الأسواق فى المنطقة، وفى ظل هذا التطور تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرًا بعملية التحول الرقمي، حيث تم اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي".

وأوضح حجازى،  أن الشركة تتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع المصرفى بشكل فعال فى ملف التحول الرقمي، منها على سبيل المثال؛ التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى ملف صرف النفقات للمطلقات من خلال المحمول، وكذلك مع بنك ناصر الاجتماعي.

واشار حجازى،  إلى تجربة اتصالات مصر الناجحة فى عملية تحويل الأموال عبر الموبايل، مؤكدًا أن خدمة اتصالات كاش التى تقدمها اتصالات مصر تشهد نموًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إدراك اتصالات للتطور الذى يحدث فى المجالات المختلفة كالرياضة والترفيه الهادف؛ لذلك قدمت حلولاً رقمية متطورة من خلال تطبيقات ET Sports وEtisalat Music،Etisalat App & Etisalat Games، مضيفًا أن خدمة "Mobile Money" تعد أحد العناصر الرئيسية فى استراتيجية الحكومة الرقمية، حيث يتم تقديم خدمات الدولة إلكترونياً عبر منصة E-Gov والتى تتطلب وسائل دفع رقمية قوية؛ لذلك فإن هذا النظام يتيح هذه الخدمات للعملاء بشكل آمن وفورى.

وحول قمة مصر الاقتصادية الأولى، أكد حجازى على أهميتها وكيف أن تلك المؤتمرات الاقتصادية القوية لها تأثير فى وضع سياسات ورسم خطط تساهم بشكل فعال فى دعم الاقتصاد المصرى، وهو ما يأتى متناسبًا مع دورنا فى اتصالات مصر، التى تستهدف دعم الدولة المصرية فى استراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.

وتناقش القمة مستقبل مصر بعد خطة النتهاء الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030، وبحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصرى على مستوى قطاعات البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التى تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

و تبدأ القمة بجلسة افتتاحية يحضرها كل من د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ود. محمد معيط وزير المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك cib .

ويستهل الجلسة الافتتاحية الخبير الاقتصادى الكبير د. هانى سرى الدين،  الرئيس الشرفى للقمة بكلمة يتناول فيها كيفية وضع خارطة طريق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادى وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

 


قمة مصر الاقتصادية

المهندس خالد حجازى

قمة مصر الاقتصادية الاولى

التحول الرقمى

الشمول المالى

اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الاتصالات: سنشارك بمعرض Cairo ICT تحت شعار "مصر الرقمية"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:34 م

جهاز الاتصالات: لهذه الاسباب اختلفت غرامة المصرية للاتصالات عن فودافون

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:45 م

كيف يتعامل المصريون مع التكنولوجيا؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:30 م

شركات المحمول ترحب بقرار "الكهرباء" بشأن محاسبة محطات التقوية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:10 م

"اليوم السابع يقدم" أقوى ملحق اتصالات بمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية الرئيس..السيسى يعيد الحياة لقطاع الاتصالات بأضخم مشروعات المناطق التكنولوجية للتحول للحكومة الرقمية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة