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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-11-2019

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:12 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-11-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-11-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

عملات

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 16.08 جنيه للشراء.

 16.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك مصر

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 16.10 جنيه للشراء.

 16.20 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ارتفاعا طفيفا ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.74 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.67 جنيه للشراء، و 20.83 جنيه للبيع.

 

الجنيه الإسترلينى

 

سعر الريال السعودى اليوم 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.71 جنيه للشراء، 53.30 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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