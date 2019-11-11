ورش عمل التعليم المدنى فى سفارة المعرفة بجامعة الفيوم

الإسكندرية - جاكلين منير

تستأنف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع سفارة معرفة جامعة الفيوم، التابعة لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية؛ تنظيم برنامج التعليم المدني، والذى كانت قد بدأته فى شهر أكتوبر الماضي، ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، بواقع 12 محاضرة.

وأشار بيان صادر من مكتبة الإسكندرية إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعريف الشباب بالتعليم المدني، وتقديم معلومات حول القيم الإنسانية فى مجتمعاتهم، كما يطمح البرنامج أيضًا إلى ترسيخ قيم المشاركة والتطوع، وتنمية روح المبادرة لدى الشباب؛ من خلال تناول تعريف التعليم المدنى وأبعاده، وتعريف المعرفة والقيم الإنسانية، بالإضافة إلى تدعيم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.

ويأمل القائمون على هذا البرنامج فى مساعدة الشباب على إكسابهم القدرة على المشاركة فى الحياة العامة، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى فى إطار التعاون الذى دائما ما تسعى إليه سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية مع الجامعات والهيئات الحكومية للقيام بدورها التوعوى والتثقيفى داخل المجتمع.