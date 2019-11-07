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رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد مشروع توجيه الهجرة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:39 م
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد مشروع توجيه الهجرة جانب من اللقاء
الفيوم رباب الجالي

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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم الدكتور سيجوارد فونلاوه المنسق العام لمشروع توجيه الهجرة من خلال التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع البرنامج الأوروبى المصرى للزراعة والتنمية الريفية ووفد من جامعة هليوبوليس وذلك اليوم الخميس، بحضور كلا ً من الدكتور عدلى سعداوى عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل و الدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث و الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل و الدكتور نبيل عوض الله مدير مركز بحوث و إستشارات التنمية ومدير مشروع توجيه الهجرة من خلال التنمية المستدامة بجامعة الفيوم .

صرح الدكتور أحمد شديد ،  أن جامعة الفيوم تعد أحد الشركاء بالمشروع ضمن العديد من الجامعات المصرية وهى الجامعة الأمريكية، جامعة هليوبوليس، مركز البحوث الزراعية وأيضا ًمكتبة الاسكندرية بالاضافة إلى الجامعات الأوروبية ومنها جامعة آخن الألمانية، جامعة السويد للعلوم الزراعية، جامعة نيوقسيا بقبرص .

وأشار الدكتور نبيل عوض الله أن المشروع يهدف إلى عمل دبلومة للتنمية الزراعية المستدامة بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل وإنشاء مكتب لتقديم التقنيات الحديثة لدعم المزارعين والقطاع الخاص بالاضافة إلى وضع برامج تعليم لنشر المعرفة المستدامة .

 

 

 


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محافظة الفيوم

جامعة الفيوم

مشروع توجيه الهجرة

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