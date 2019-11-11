قبل انطلاقها بأيام.. 3 خطوات عبر "البوابة الإلكترونية" تمكنك من تأدية العمرة

كتبت آمال رسلان

قبل أيام قليلة من انطلاق موسم العمرة الجديد للعام 1441هـ أطلقت وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة حملة توعية للمواطنين حول بوابة العمرة المصرية، والتى دشنتها الحكومة المصرية بقرار من مجلس الوزراء لتكون المنصة الوحيدة لتنظيم رحلات العمرة، حيث يبدأ العمل رسميا فى 20 نوفمبر الجارى.

ودعت وزارة السياحة فى فيديو تم نشره عبر صفحة غرفة شركات السياحة بموقع فيس بوك، جميع المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة هذا العام بالدخول على بوابة العمرة المصرية الجديدة، لحجز رحلاتهم عبر شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة والمسجلة على البوابة، وأوضحت أن البوابة تم تدشينها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وإليك معلومة عن بوابة العمرة الإلكترونية:

1 – أول خطوة أدخل على بوابة العمرة المصرية للتأكد من أن شركة السياحة التى ستحجز معها مسجلة.

2 - ثانى خطوة التأكد من تفاصيل رحلتك عن طريق ادخال بياناتك على البوابة.

3 – التأكد من وجود البرنامج الذى تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق لك فى الرحلة .

4 – ستحصل على الباركود الخاص بك من شركة السياحة قبل ميعاد السفر، والذى سيمكنك من السفر عبر أى منفذ وأنت مطمئن.

5- بوابة العمرة تنظم كافة انواع التاشيرات ( العمرة – مهرجانات والفاعليات – السياح – الضيافة ) .

6 - البوابة تعمل تحت الاشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين.