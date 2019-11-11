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فوائد الحمص للصحة كثيرة أبرزها التخلص من الوزن الزائد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص
فوائد الحمص للصحة كثيرة أبرزها التخلص من الوزن الزائد الحمص غنى بالعناصر الغذائية المهمة
كتبت فاطمة ياسر

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الحمص يعد من البقوليات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسمك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الحمص، وذلك وفقا لموقع "healthline  و webmed".

الحمص
الحمص

 

ويتم تناول الحمص بأشكال عديدة منها سلطة، أو فى طبق الفول أو طهي بطرق ميعنه للحصول على قيمته الغذائية العالية، فالحمص يحتوى على حمض الفوليك، وفيتامين ب، الحديد، الفولات والفوسفور والألياف ومضادات الأكسدة،  وهذا يجعله مفيد لجميع الأشخاص.

فوائد الحمص

وعن فوائد الحمص التي يحصل عليها الجسم، فمنها التالى:

يحافظ الحمص على صحة الجهاز الهضمي وذلك نظرا لاحتوائه على الألياف التى تعد من أهم المصادر الغذائية لصحة الجهاز الهضمى، ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك والإسهال والعسر الهضمى، ولذا فهو من الأطعمة المهامة لك ولصحتك.

فوائد الحمص
فوائد الحمص

- يعد الحمص من الأطعمة الجيدة لصحة مريض السكر، لأنه يحتوى على بعض الخصائص التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته في الدم، ويحد من تعرضه للارتفاع.

- الحمص يعد من الأطعمة الجيدة التي تكافح الالتهابات التي تطرق فى حياة الشخص، وأيضا يكافح الالتهابات المزمنة.

- يحافظ على صحة الدم، ويقلل فرص تعرضه للالتهابات أو أمراض الدم.

- يعد خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو الأنيميا، نظرا لاحتوائه على نسبة جيدة من الحديد، ولذا تناولك له يعد خيرا جيدا إذا كنت تعاني من الأنيميا.

فوائد الحمص الصحية
فوائد الحمص الصحية

- الحمص من الأطعمة التى تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، ويقلل فرص الإصابة بالجلطات القلبية وانسداد الشرايين. 

- يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم، ويقلل فرص تعرضهم للارتفاع.

- يعد الحمص خيرا جيدا للأشخاص متبعي الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، لأنها تساهم بشكل كبير في  فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولذا لا تتردد في تناولك له يوميا.


الحمص

فوائد الحمص

فوائد الحمص الصحية

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