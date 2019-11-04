سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الحمص ..فوائد متعددة يحصل عليها الجسم من تناوله

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:00 ص
الحمص ..فوائد متعددة يحصل عليها الجسم من تناوله الحمص
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الحمص من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان،  حيث إنه يحتوي علي البروتين والألياف والكالسيوم والكربوهيدرات، ومضاد الأكسدة، وهذه العناصر تساهم في إمداد الجسم بالطاقة الحيوية وتحميه من الاصابة بالعديد من الامراض. 
 
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي ابرز الفوائد الصحية التي يحصل عليها الشخص عند تناول للحمص وذلك وفقا لموقع "webmed". 
 
الحمص من الأطعمة الهامة للقلب، حيث إنه يحافظ عليه ويحميه من التعرض لأي مشاكل صحية به، كالذبحة وانسداد الشرايين وقصور الشرايين ومشاكل الصمام،ولذا ينصح بتناوله لجميع الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. 
 
نظرا لإحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الاطعمة الهامة في تقليل فرص الاصابة بمرض السرطان، فتناولك له يعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحد من الاصابة بالامراض التي تهاجم يقلل فرص الاصابة بمرض السرطان لانه غني بمضادات الاكسدة التي تقوي الجهاز المناعي وتحد من الاصابة بهذا المرض. 
 
 الحمص يعد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وهذا يجعله من الأطعمة التي تحافظ علي صحة الاسنان والعظام، كما إنه يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، ويقلل فرص التعرض لعسر الهضم ومشاكل المعدة والامعاء، ولذا تناوله هام لك بشكل ملحوظ .

الحمص

صحة القلب

القلب

فوائد الحمص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة