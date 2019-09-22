هيقوى مناعتك ومخك.. فوائد الحمص للحامل

كتبت فاطمة ياسر

خلال فترة الحمل، أو خلال فترة التحضير للحمل، ينصح الطبيب المرأة بتناول بعض الأطعمة التي لها دور كبير في زيادة فرص هذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم فوائد الحمص للنساء، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، على أن الحمص يعد من الأطعمة الهامة للمرأة خلال فترة الحمل أو خلال التخطيط للحمل، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أثناء هذه الفترة، ومنها البروتين وفيتامين ب، وحمض الفوليك وعنصر الكولين والمنجنيز، وهذه العناصر تحد من تعرض الجنين للتشوه، ولذا ينصح بتناوله بكثرة.

ونجد أن تناول الحمص هام خلال هذه الفترة لأنه يحتوي على مادة الكولين التي تعمل علي زيادة نشاط خلايا المخ،وتساهم بشكل كبير في تقوية المخ وأعصاب الجسم، ولذا تناولك لله يساعد في ولادة طفل أكثر ذكاءا، كما أنه يعمل على تقوية صحة العظام للحامل وللجنين، ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام، وذلك يرجع لاحتوائه على المنجنيز.

الحمص يعد من الأطعمة الجيدة في تحسين المزاج، حيث أنه يساهم بشكل كبير في الشعور بالسعادة والحد من الإكتئاب، وأيضا يعمل على الاسترخاء ويقلل فرص الإصابة بالتوتر والقلق، ويعمل على أخذك للقسط الكافي من النوم يوميا.

كما أنه يحد من تعرض المرأة للإمساك، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تعمل علي تشغيل المعدة والأمعاء بشكل قوي وجيد،وأيضا يحتوي على الأوميجا3 يجعله من الأطعمة الجيدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأي أمراض مناعية.