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صور.. مباراة كرة قدم على طريقة فيلم كابتن مصر بين فريقين بسجن طرة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:21 م
صور.. مباراة كرة قدم على طريقة فيلم كابتن مصر بين فريقين بسجن طرة مباراة كرة قدم داخل السجن
كتب محمود عبد الراضى

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شاهد عدد من مساعدى وزير الداخلية وعددا كبيرا من الإعلاميين وأعضاء مجلس النواب مباراة كرة القدم بين فريقين من السجناء بمنطقة سجون طرة.

وقال اللاعبون فى المباراة، إن المباراة تأتى ضمن دورة قطاع السجون .

كانت اليوم الاثنين، اقامت فاعليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعلاء لقيم حقوق الإنسان.

ويشارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية أبرزهم اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات وممثلين عن منظمات دولية وأعضاء من مجلس النواب والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للاطلاع على الأحوال الصحية والمعيشية للنزلاء

وتفقد الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون ومعرض السلع الغذائية والقائم عليها السجناء .

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تولى اهتماما كبيرا بإدارة السجون أوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.

كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم فى المجتمع.

 
مباراة كرة قدم داخل السجون (1)
مباراة كرة قدم داخل السجون 
 
مباراة كرة قدم داخل السجون (2)
مباراة كرة قدم داخل السجون

مباراة كرة قدم داخل السجون (3)
مباراة كرة قدم داخل السجون

مباراة كرة قدم داخل السجون (4)
مباراة كرة قدم داخل السجون

مباراة كرة قدم داخل السجون (5)
مباراة كرة قدم داخل السجون
 
 

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