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صور.. منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون بأسعار مخفضة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:03 م
صور.. منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون بأسعار مخفضة منتجات السجون
كتب محمود عبد الراضي

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استعرضت وزارة الداخلية، منتجات الأثاث المنزلي والمشغولات الحرفية والسلع الغذائية والقائم عليها نزلاء السجون والتى يتم بيعها للمواطنين فى المنافذ البيع المختلفة بأسعار مخفضة .
 
وأقيمت اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة براعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعلاء لقيم حقوق الإنسان.
 
ويشارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية أبرزهم اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وممثلين عن منظمات دولية وأعضاء من مجلس النواب والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للاطلاع على الأحوال الصحية والمعيشية للنزلاء. 
 
وتفقد الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون ومعرض السلع الغذائية والقائم عليها السجناء.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تولى اهتماما  كبيرا بإدارة السجون أوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية ، ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل  قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.
 
كما حرصت الوزارة على إنتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم فى المجتمع.
 
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (2)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (2)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (3)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (3)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (4)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (4)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (5)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (5)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (6)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (6)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (7)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (7)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (8)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (8)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (9)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (9)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (10)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (10)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (11)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (11)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (12)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (12)

منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (13)
منتجات الأثاث والسلع الغذائية لنزلاء السجون (13)
 

سجناء

سجون

اخبار السجون

المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة

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