سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة توضح العلاقة بين متلازمة داون عند الأطفال والإصابة بالتهاب المفاصل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:30 م
دراسة توضح العلاقة بين متلازمة داون عند الأطفال والإصابة بالتهاب المفاصل متلازمة داون وتأثيرها على التهاب المفاصل
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير دراسة حديثة إلى أن الطفل المصاب بمتلازمة داون قد يكون معرضًا لخطر أعلى من الإصابة بالتهاب المفاصل، ويمكن أن يؤثر الالتهاب على الأطفال في أي عمر، على الرغم من أنه نادرًا ما يصيب الأطفال في الأشهر الـ 6 الأولى من العمر.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" متلازمة داون هي حالة يصاب فيها الشخص كروموسوم إضافي، مما يؤثر على كيفية تطور الجسم والدماغ، وأثبتت الدراسات الحديثة أنه يزداد معدل انتشار مرض التهاب المفاصل خاصة مع حالات متلازمة داون مقارنةً بالتهاب المفاصل مجهول السبب .

ومع ذلك، نادراً ما يتم التعرف على هذا المرض في بداية المرض ويظل دون تشخيص، فالأطفال الذين يعانون من التهاب المفاصل من متلازمة داون غالبًا ما يعانون من تلف كبير في المفاصل وإعاقة في التشخيص.

أجرى مجموعة من الباحثين من أيرلندا دراسة قائمة على الملاحظة لتحديد الحالات غير المشخصة من التهاب المفاصل من متلازمة داون، وتشير نتائج الدراسة إلى أن معدل انتشار التهاب المفاصل يبلغ 20 لكل 1000 طفل مصاب بمتلازمة داون.

 

لاحظ الباحثون وجود درجة عالية من الآثار الجانبية المرتبطة بمادة الميثوتريكسيت فى الأدوية التى تستخدم للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، وقد يفكر الأطباء في تغيير خيارات العلاج لصالح العلاج البيولوجي لهذه المجموعة من الأطفال.


التهاب المفاصل

متلازمة داون

العلاج البيولوجى

تلف المفاصل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة ..صور

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة