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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:29 ص
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لماذا يسبب الإجهاد ألم التهاب المفاصل وكيفية علاجه

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:00 ص
لماذا يسبب الإجهاد ألم التهاب المفاصل وكيفية علاجه التهاب المفاصل
كتبت إيناس البنا

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الإجهاد هو جزء لا مفر منه من الحياة، لما قد يسببه النمط اليومي وضغوط العمل وما إلى ذلك في الإصابة بالتوتر الذي يؤثر في نهاية المطاف على الصحة.

لا يسبب الإجهاد فقط استنزاف للعقل فقط وفق لموقع " onlymyhealth" ولكن يسبب أيضًا إعاقات جسدية مثل الألم والالتهابات وما إلى ذلك، حيث يحدث التهاب المفاصل أيضًا بسبب الإجهاد، فعندما تتعرض للإجهاد، تميل إلى تطوير الكثير من المشكلات الصحية بسبب الإهمال تجاه الصحة، والتهاب المفاصل هو واحد منهم.

أعراض الإجهاد الناجم عن التهاب المفاصل
 

الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل هي:

 

تصلب المفاصل.

الإعياء.

الحمى.

تورم وألم المفاصل.

فقدان الوزن.

التيبس الصباحي.

خدر ووخز.

صعوبة النوم.

فقدان الشهية.

صعوبة في التنفس.

من المفيد جدًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أن يمارسوا التمارين الرياضية، حتى التمارين الرياضية البسيطة يمكن أن تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والحفاظ على عمل المفاصل بشكل جيد، وتحسين الحالة المزاجية وبالتالي تقليل التوتر.

عندما تمنعك أعراض التهاب المفاصل من القيام بالأعمال اليومية بكل سهولة، ابحث عن تغييرات نمط الحياة، فإذا كنت تجد صعوبة في حمل أوعية أثناء الطهي، جرب إناء ذو ​​مقبض أكبر تشعر بالراحة لك، إذا وجدت صعوبة في الكتابة فوق لوحة المفاتيح لفترة طويلة ، فاستخدم برنامج تحويل النص لإنجاز عملك.


التهاب المفاصل

تصلب المفاصل

التوتر

صعوبة التنفس

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