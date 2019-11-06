المصابون بمتلازمة داون أكثر عرضة للخرف عند بلوغ الـ55 عاما

كتب بيتر إبراهيم

أظهرت دراسة جديدة أن معظم المصابين بمتلازمة داون يعانون من الخرف عند بلوغهم سن 55 عامًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يولد الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون مع نسخة إضافية من الكروموسوم 21 ، والتي غالبا ما تؤدي إلى إعاقات النمو.

وأشار الباحثون إلى أن البقاء حتى منتصف العمر أمر نادر الحدوث، حيث يموت الكثير من الشباب بسبب مشاكل في القلب مرتبطة بالمتلازمة.

وعلى الرغم من أن التقدم في العلاج يمكّن الآن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون من العيش حياة أطول وأكثر صحة، إلا أنهم معرضون لخطر متزايد بسبب الخرف، ومن المرجح أن يتم تشخيصهم في سن أصغر من الأشخاص الآخرين.

وقال الباحثون إنه بحلول سن الأربعين ، فإن أدمغة جميع البالغين تقريبًا المصابين بمتلازمة داون لديهم علامات الخرف ، وفقًا للتشريح.

وفي هذه الدراسة ، قام باحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون بتحليل بيانات 3000 شخص يعانون من متلازمة داون ، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عامًا وما فوق ، في ولاية ويسكونسن.

وأظهرت النتائج أن 3 من كل 5 أشخاص مصابون بمتلازمة داون سيتم تشخيصهم بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف بحلول سن 55.