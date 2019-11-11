تداول 480 شاحنة و83 سيارة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لموانئ البحر الأحمر عن تداول 45 ألف طن فوسفات و480 شاحنة بضائع و83 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 127 شاحنة و28 سيارة بينما تغادر السفينة Aristino وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين أمانة وعزيز أكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و17 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنة و8 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 128 شاحنة و25 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين إيلة وبريدج، وعلى متنهم 34 شاحنة و2 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس، رحلة مكوكية للسفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 89 شاحنة و3 سيارة .