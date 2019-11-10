موانئ البحر الأحمر تعلن الطوارئ استعدادًا للتقلبات المناخية

رضا حبيشى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الـ 6 بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء للاستعداد لموسم الشتاء، وتعرض البلاد لموجة من الطقس المتقلب، واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول.

وأضافت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ، والإبلاغ عن حالة الطقس كل ساعة على الأقل، وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الموانئ، وإبلاغ أعضاء المجتمع المينائى، والتنسيق بشأن الاستعداد والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل الموانئ.

وأكدت هيئة الموانئ، اتخاذ اللازم من إجراءات التجهيز، والكشف على طلمبات السحب النقالى الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالموانئ والطلمبات النقالى التى تستخدم فى إطفاء الحرائق، واختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحى، مع الكشف وتسليك واختبار كافة فتحات الصرف الصحى المتواجدة بالموانئ، والتأكد من سلامة شبكات صرف الامطار بالأرصفة والساحات والمخازن، وتزويد الموانئ بالمولدات الكهربائية .

كما تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وإغلاق الموانئ فى حالة سوء الأحوال الجوية، وزيادة شدة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث يتم إيقاف حركة الملاحة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، ومنع الأنشطة البحرية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية والممتلكات العامة والخاصة، مع تجهيز القاطرات ووحدات الإنقاذ البحرى والمطافئ والإسعاف، لتلبية أى استغاثات فور الإبلاغ وتقديم المساعدة والإنقاذ .