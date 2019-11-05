تداول 367 شاحنة و85 سيارة بموانى البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لموانى البحر الأحمر، عن تداول 367 شاحنة بضائع و85 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 78 شاحنة و14 سيارة، بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 43 شاحنة و11 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس، وعلى متنهم 111 شاحنة و39 سيارة، وغادرت السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 32 شاحنة و12 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية لثلاث سفن وهى بابل، ايلة، بريدج وعلى متنهم 78 شاحنة و7 سيارة .