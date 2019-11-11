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بوليفيا.. سلطات بوليفيا تنفى وجود مذكرة توقيف بحق الرئيس المستقيل موراليس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:04 ص
بوليفيا.. سلطات بوليفيا تنفى وجود مذكرة توقيف بحق الرئيس المستقيل موراليس الرئيس المستقيل إيفو موراليس
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نفى قائد الشرطة فى بوليفيا فلاديمير كالديرون، وجود مذكرة توقيف بحق الرئيس المستقيل إيفو موراليس.
 
وقال كالديرون فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن قضاة المحكمة الانتخابية العليا هم المستهدفون فقط بهذا الإجراء. 
 
كان موراليس، الذى استقال من الرئاسة بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات ضده، قد أشار إلى أن مذكرة توقيف غير قانونية قد صدرت فى حقه.
 
وأعلن الرئيس البوليفى، استقالته من منصبه لإنهاء أعمال العنف التى شهدتها البلاد منذ انتخابات متنازع على نتيجتها الشهر الماضى.
 

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