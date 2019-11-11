سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:02 ص
صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس احتجاجات بوليفيا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقال رئيس بوليفيا، إيفو موراليس بعد استمرار الاحتجاجات ضده رغم إعلانه أمس الأحد، عن عقد انتخابات جديدة بعد تقرير لمنظمة الدول الأمريكية التى كشفت تزوير فى انتخابات أكتوبر، وقال لقد قررت أن استمع إلى رفاقى وإلى الكنيسة وأن استقيل من منصبى كرئيس.
 
وتم الإعلان عن هذا القرار بعد أن طلب القائد العام للقوات المسلحة، وليامز كاليمان، وقائد الشرطة الوطنية، فلاديمير كالديرون، التنحى لنزع فتيل الأزمة السياسية والاجتماعية.
 
وهناك 4 دروس على جميع الدول أن تستفيد منها دول أمريكا اللاتينية بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس، وفقا لصحيفة "سى اونو نوتثياس" البوليفية.
 
وترى الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن أهم درس فى الأزمة البوليفية بعد استقالة موراليس، هو التزوير فى الانتخابات التى جرت من قبل الرئيس، والتى أكدتها منظمة الدول الأمريكية فى تقريرها بعد مراجعة نتائج الانتخابات، الأمر  الذى أضعف موقف الرئيس وأدى إلى استقالته فى النهاية، بعد الضغوط التى تعرض لها من قبل الشرطة والجيش، ولذلك فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا ضروريا لحماية البلاد من الفوضى.
 
أما الدرس الثانى، هو الشبكات الاجتماعية الذى استغلتها المعارضة لنشر أفكارها ونقلها للشعب البوليفى حتى يغضب وينزل للشوارع للاحتجاج والضغط على الرئيس موراليس للاستقالة وتولى قادتها منصب الرئيس.
 
تدخل قوات الأمن واتباع العنف فى الشوارع ضد المحتجين، يعتبر الدرس الثالث، حيث الانتهاكات التى قامت بها قوات الأمن البوليفية ضد المتظاهرين من ضرب وتعذيب واستخدام الرصاص المطاطى وخراطيم المياه ، سمح بتسلل بعض الإرهابيين والمجرمين وسط المتظاهرين لإحداث حالة من الشغب والفوضى.
 
أما الدرس الرابع ، هى استغلال الصحفيين الأمريكيين للوضع فى بوليفيا، حيث بدأوا فى نشر إشارات سيئة فى توقيتات مناسبة وبدأت يسيطرتهم شبه الاحتكارية على وسائل الإعلام ونشر رسائل كراهية موجهة ضد الشعوب الأصلية والحكومة بشكل عام، مما أثار حالة من السخط من قبل الفقراء بشكل عام.

بوليفيا

رئيس بوليفيا

ايفو موراليس

استقالة

احتجاجات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة