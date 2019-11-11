بعثة منظمة العمل الدولية تبحث تقديم الدعم الفني لملفات العمل للحكومة المصرية

التقت بعثة منظمة العمل الدولية التى تزور القاهرة، اليوم الإثنين، ممثلين عن الوزارات المعنية، بمجلس الوزراء، كما عقدت لقاءً أخر بوزارة القوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة ، والتقت البعثة فى وقت سابق، بممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تقديم الدعم الفنى من قبل المنظمة لكافة ملفات العمل للحكومة المصرية.

ضم وفد المنظمة، السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الإفريقية والعربية، ووائل عيسى كبير المستشارين بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، كارين كيرتس رئس وحدة معايير العمل الدولية، ونظام قاحوش المسئول الإقليمى بمكتب الأنشطة العمالية بالدول العربية، ودان ريس رئيس برنامج العمل الأفضل، بحضور إريك أوشلان مدير مكتب المنظمة فى القاهرة، وفريد حجازى كبير استشارى أنشطة أصحاب الأعمال، ووفاء عبد القادر خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب المنظمة بالقاهرة.