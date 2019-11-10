محافظ الغربية يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة

الغربية - محمد طارق

استقبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، وزير القوى العاملة، وذلك بديوان عام المحافظة لتوقيع إتفاقيات عمل جماعية بشأن صرف العلاوة الخاصة بالـ 10% لعام 2019 لمصانع القطاع الخاص بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، ومن المفترض أنه سيتم توقيع اتفاقيات العمل بين ممثلى 35 شركة بالمحلة الكبرى، يعملون فى قطاع الغزل والنسيج وقطاع الكيماويات .

ويشهد وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية، توقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لأكثر من 6 الاف عامل بالغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الهندسية.