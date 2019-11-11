سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام لمزارع قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر بقنا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:01 م
الإعدام لمزارع قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر بقنا محكمة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، والمستشار شريف عفت مصطفى، وأمناء سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالإعدام شنقًا لمزارع،  بتهمة قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر، والشروع في قتل زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة، وشقيقتها بسبب خلافات على الميراث بقرية الحجيرات في قنا.

ترجع الواقعة إلى مايو عام 2015 عندما وجهت نيابة قنا إلى أبو السعود أحمد علي، مزارع، تهمة قتل شقيقه سعد أحمد علي، ونجل شقيقه الآخر زياد سعيد أحمد علي، والشروع في قتل أماني سعد أحمد علي، زوجة شقيقه وأطفالها محمود،وأحمد ومنى، وشقيقتها فاتن عبدالصبور، وذلك لوجود خلافات على الميراث بقرية الحجيرات بقنا، حيث قام المتهم باقتحام منزل شقيقه حاملًا بحوزته بندقية آلية وعدة طلقات نارية، قاصدًا قتل شقيقه وأسرته بالكامل، فقام بإطلاق الأعيرة النارية على كل من في منزل شقيقه، مما أدى إلى قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر وإصابة زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة، وشقيقتها، وفر هاربًا، فتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه ومن محاكمته بالإعدام شنقًا.

تم إحالة القضية برقم 12125 لسنة 2015 جنايات قنا، والمقيدة برقم 3254 لسنة 2015 كلي قنا.

 


احالة للمفتى

محاكم

محكمة جنايات قنا

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة