الإعدام لمزارع قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر بقنا

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، والمستشار شريف عفت مصطفى، وأمناء سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالإعدام شنقًا لمزارع، بتهمة قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر، والشروع في قتل زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة، وشقيقتها بسبب خلافات على الميراث بقرية الحجيرات في قنا.

ترجع الواقعة إلى مايو عام 2015 عندما وجهت نيابة قنا إلى أبو السعود أحمد علي، مزارع، تهمة قتل شقيقه سعد أحمد علي، ونجل شقيقه الآخر زياد سعيد أحمد علي، والشروع في قتل أماني سعد أحمد علي، زوجة شقيقه وأطفالها محمود،وأحمد ومنى، وشقيقتها فاتن عبدالصبور، وذلك لوجود خلافات على الميراث بقرية الحجيرات بقنا، حيث قام المتهم باقتحام منزل شقيقه حاملًا بحوزته بندقية آلية وعدة طلقات نارية، قاصدًا قتل شقيقه وأسرته بالكامل، فقام بإطلاق الأعيرة النارية على كل من في منزل شقيقه، مما أدى إلى قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر وإصابة زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة، وشقيقتها، وفر هاربًا، فتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه ومن محاكمته بالإعدام شنقًا.

تم إحالة القضية برقم 12125 لسنة 2015 جنايات قنا، والمقيدة برقم 3254 لسنة 2015 كلي قنا.