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اسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم.. الرمان بــ3جنيهات والبرتقال بـ2 جنيه

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:28 ص
اسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم.. الرمان بــ3جنيهات والبرتقال بـ2 جنيه فاكهة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 11-11-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
 
وسجلت أسعار البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما انخفض سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-5 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو. 
 
واستقر سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح السماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها. 
 
كما تراوحت أسعار الجوافة بين 2-4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان لتترواح بين 3-5 جنيهات.
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%. 
 

اسعار الفاكهة

اسعار البرتقال

اسعار الجوافة

اسعار البلح

سوق العبور

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