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أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض أسعار اليوسفى لـ3جنيهات والجوافة تبدأ من جنيهين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:35 ص
أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض أسعار اليوسفى لـ3جنيهات والجوافة تبدأ من جنيهين الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-11-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
 
وسجلت أسعار البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما انخفض سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-5 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو. 
 
واستقر سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها. 
 
كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-5 جنيهات.
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%. 

اسعار الفاكهة

اسعار البرتقال

اسعار الجوافة

اسعار البلح

سوق العبور

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