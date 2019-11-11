أدنوك الإماراتية تمدد مهلة طلبات التنقيب البحرى لنهاية العام

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إن الشركة قررت تمديد مهلة تقديم طلبات التنقيب عن النفط والغاز في البحر حتى نهاية ديسمبر لإعطاء الشركات المهتمة مزيدا من الوقت لبحث تشكيل تحالفات محتملة.
أدنوك الإماراتية تمدد مهلة طلبات التنقيب البحرى لنهاية العامالإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:57 م
نفط_أرشيفية
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