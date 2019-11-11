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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:17 م
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أدنوك الإماراتية تمدد مهلة طلبات التنقيب البحرى لنهاية العام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:57 م
أدنوك الإماراتية تمدد مهلة طلبات التنقيب البحرى لنهاية العام نفط_أرشيفية
رويترز

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قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إن الشركة قررت تمديد مهلة تقديم طلبات التنقيب عن النفط والغاز في البحر حتى نهاية ديسمبر لإعطاء الشركات المهتمة مزيدا من الوقت لبحث تشكيل تحالفات محتملة.


شركة بترول أبوظبي الوطنية

ادنوك

النفط

رويترز

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