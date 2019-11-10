38 مليون جنيه لتنفيذ خطة صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية أن إجمالي الإعتمادات المالية التى تم تخصيصها لصيانة ورفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لهذا العام المالى 2019/ 2020 قد بلغت 38 مليون جنيه .

وأشارالمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، فى بيان للمحافظة اليوم، إلى أنه يجرى العمل حاليا فى تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من الطرق بمختلف المراكز والمدن والقرى

وأوضح الشيمى، أنه تم اليوم الأحد العمل بكل من طريق بر أيمن ترعة الاسماعيلية بمدينة القصاصين الجديدة بطول 1.3كيلومترا وطرق قريتي التقدم والأبطال بمركزالقنطرة شرق وطريق طابية عرابي بمركز ومدينة التل الكبيروإستكمال طريق الخفاجات – سرابيوم وذلك بتكلفة مالية تصل لنحو 8 ملايين جنيه .