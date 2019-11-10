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وكيل صحة بنى سويف يفاجئ وحدات صحية وينقل طبيبا وممرضة لتركهما العمل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:32 م
وكيل صحة بنى سويف يفاجئ وحدات صحية وينقل طبيبا وممرضة لتركهما العمل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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فاجأ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الأحد، الوحدات الصحية بالحمرايا وجزيرة أبو صالح، وبياض العرب، والمركز الطبى بشرق النيل وذلك لمتابعة سير العمل بها وتواجد الأطباء والتمريض وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين المترددين على تلك الأماكن بناء على تعليمات وزيرة الصحة ومحافظ بنى سويف.

وتابع "حميدة" سير العمل وتواجد النوبتجية والأطباء والتمريض، حيث أمر بنقل ممرضة بوحدة جزيرة أبو صالح الصحية لتغيبها عن العمل إلى مستشفى ناصر العام، ونقل طبيب بوحدة بياض العرب الصحية إلى إدارة ناصر الصحية.

وقال وكيل وزارة صحة بنى سويف أن المرور جاء فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببنى سويف لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وانتظام العمل وتواجد النوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والتأكيد على الالتزام فى العمل بالوحدات الصحية.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

وحدات صحية

تغيب أطباء

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