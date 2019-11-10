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وفد صينى رفيع المستوى يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:08 ص
وفد صينى رفيع المستوى يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة
(أ ش أ)

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قال لى دونج المستشار الإعلامى لسفارة الصين بالقاهرة إن وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى لحزب الشعب الصينى وانج يانج سيبدأ زيارة للقاهرة اليوم الأحد، تستمر 3 أيام؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين فى المجالات كافة.

وأضاف المستشار الإعلامى - فى تصريح اليوم - أن المباحثات ستركز على الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون العملي في المجالات المختلفة، في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، موضحا أن هذه الزيارة تعد فرصة؛ لمناقشة تبادل الحضارات والثقافات بين الشعبين المصرى والصينى.

وأشار إلى أن زيارة يانج لمصر تأتى تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال.

 


الصين

وفد صينى يزور مصر

حزب الشعب الصينى

رئيس مجلس النواب

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