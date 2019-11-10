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ننشر إجمالى صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تغزو الاسواق العالمية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:43 ص
ننشر إجمالى صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تغزو الاسواق العالمية صادرات العنب - ارشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر" اليوم السابع "، اجمالى 13 محصولا بمقدمة الصادرات الزراعية المصرية للخضر والفاكهة، تغزو الاسواق العالمية وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات ، منذ بدء موسم التصدير وحتى 30 من الشهر الماضى، وفقا لاخر تقرير للادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة.

-صادرات مصر من الموالح  بلغت مليون و760 ألف و841 طنا لتحتل المركز الاول.

-صادرات مصر من البطاطس بلغت 687 ألف  و842 طن، لتحتل المركز الثانى .

-احتلت  المركز الثالث صادرات البصل المصرى بإجمالى 515  ألف و385 طن .

-صادرات العنب  احتلت  المركز الرابع فى  الصادرات الزراعية بإجمالى 113ألفا و378طن عنب.

-صادرات الرمان فى المركز الخامس بإجمالى كمية بلغت 88 ألفا  و686طن.

 -صادرات مصر من الثوم  احتلت  المركز السادس بإجمالى  29 ألفا و643 طنا.

-المركز السابع صادرات المانجو بإجمالى 26 الفا و117 طنا.

-الفراولة  فى المركز الثامن فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 19 الفا و585 طنا.

 -المركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالى 13 الفا و340طنا.

 -احتلت الجوافة المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 7900 طن.

-المركز الحادى عشر صادرات الخيار بإجمالى 7098 طنا.

- احتلت  المركز الثانى عشر صادرات الفلفل بإجمالي كمية بلغت 5678 طنا.

-صادرات الباذنجان  احتلت  المركز الثالث عشربإجمالى كمية 2055 طنا.

 

 


الصادرات الزراعية

صادرات الخضر

الموالح

صادرات الموالح

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