ننشر إجمالى صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تغزو الاسواق العالمية

ينشر" اليوم السابع "، اجمالى 13 محصولا بمقدمة الصادرات الزراعية المصرية للخضر والفاكهة، تغزو الاسواق العالمية وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات ، منذ بدء موسم التصدير وحتى 30 من الشهر الماضى، وفقا لاخر تقرير للادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة.
-صادرات مصر من الموالح بلغت مليون و760 ألف و841 طنا لتحتل المركز الاول.
-صادرات مصر من البطاطس بلغت 687 ألف و842 طن، لتحتل المركز الثانى .
-احتلت المركز الثالث صادرات البصل المصرى بإجمالى 515 ألف و385 طن .
-صادرات العنب احتلت المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 113ألفا و378طن عنب.
-صادرات الرمان فى المركز الخامس بإجمالى كمية بلغت 88 ألفا و686طن.
-صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالى 29 ألفا و643 طنا.
-المركز السابع صادرات المانجو بإجمالى 26 الفا و117 طنا.
-الفراولة فى المركز الثامن فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 19 الفا و585 طنا.
-المركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالى 13 الفا و340طنا.
-احتلت الجوافة المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 7900 طن.
-المركز الحادى عشر صادرات الخيار بإجمالى 7098 طنا.
- احتلت المركز الثانى عشر صادرات الفلفل بإجمالي كمية بلغت 5678 طنا.
-صادرات الباذنجان احتلت المركز الثالث عشربإجمالى كمية 2055 طنا.
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