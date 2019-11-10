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الزراعة: وفد يابانى يزور القاهرة لفتح أسواق "طوكيو" أمام البرتقال المصرى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:00 ص
الزراعة: وفد يابانى يزور القاهرة لفتح أسواق "طوكيو" أمام البرتقال المصرى برتقال
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن سلطات الحجر الزراعى المصرى، فى انتظار زيارة وفد من سلطات الحجر الزراعى اليابانى للقاهرة بداية  الشهر المقبل  للتعرف على آليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز تمهيدا  لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية، كما يتعرف الوفد على اشتراطات وآليات منظومة التصدير.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وفد الزراعة الياباني سيزور مزارع الإنتاج، ومحطات التعبئة ، والاطلاع على منظومة  تصدير الموالح، وإمكانية فتح الأسواق  اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأخرى مستقبلا، متابعا أنه  خلال الزيارة الأخيرة للوفد الزراعى المصرى إلى اليابان شملت زيارة الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التى يقوم بها الجانب اليابانى، موضحا أن الجانب اليابانى يملك نظاما حجريا صارما.

وأوضح  رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، مشير الى أن المفاوضات الأخير  بين الجانب المصرى واليابانى شملت الإعداد للاشتراطات الفنية التى تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان، لافتا إلى أنه يتم التواصل الفنى بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق اليابانية، خلال زيارة الوفد الزراعى اليابانى إلى مصر.

 


تصدير البرتقال

الصحة النباتية

المنتجات الزراعية

الحجر الزراعى

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