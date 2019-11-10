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نائب محافظ البحر الأحمر: فسخ عقود شركات النظافة فى حالة التقصير والأهمال

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:00 م
نائب محافظ البحر الأحمر: فسخ عقود شركات النظافة فى حالة التقصير والأهمال جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، عن فسخ عقود شركات النظافة، فى حالة التقصير والأهمال فى منظومة النظافة بمدن المحافظة

وناقشت نائب محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأحد، خلال اجتماع تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة، الموقف التنفيذى لرفع تراكمات مخلفات القمامة بمختلف مدن المحافظة .

وطالبت عطية، مسؤولى شركة النظافة فى الغردقة بالاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية وعدم اقتصار عمليات النظافة على الشوارع الرئيسية ، مشرةً إلى أن النظافة عنوان أساسى للتحضر وتقدم أى بلد، كما أن لها تأثيرا مباشرا على حركة المرور وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن .

وأكدت الدكتورة يسرا عطية على ضرورة تقسيم كل مدينة الى مناطق وقطاعات لأعمال النظافة بها حتى يتم الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بالمدن ، مشيرةً الى انها ستقوم بالمرور على هذه المناطق بمعرفتها بمختلف المدن ، للتأكد من سير العمل كما يجب

وأضافت عطية بأنه سيتم النظر فى العقود الخاصة بشركات النظافة المفضلة والغير جادة فى إنهاء ما تكلف به من أعمال، سيتم انتهاء العقود لهذا الشركات ، مضيفة انه لن يتم التحقيق فقط مع شركات النظافة فى حالة التقصير فى الأعمال المكلفين بها ولكن سيتم فسخ العقود مع هذه الشركات والتعاقد مع شركات أخرى

و شددت على شركة هيبكا المسئولة عن النظافة بمدينة الغردقة، بضرورة التشديد على مشرفى الشركة وزيادة عدد الصناديق الخاصة بالقمامة وذلك طبقا للكثافة السكانية لكل منطقة داخل نطاق كل مدينة حتى لا يتم تراكم القمامة وترك المخلفات خارج الصناديق

من جانب آخر ناقشت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر ، موقف تطوير العشوائيات و سبل استغلال اراضى الدولة المستردة والتى تم ازالة التعديات من عليها ، جاء ذلك، بحضور بعض رؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية بالمحافظة

كما ناقش الاجتماع أيضا موقف دهان واجهات المنازل والعمارات ، وموقف العقود الإيجارية التى تم تعديلها طبقا للقيمة السوقية الحالية بالوحدات المحلية للمدن

كما استعرضت نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للأعمال التى تتم بمدينة الغردقة وباقى المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، كما تمت مناقشة أخر الأعمال بمشروعات تطوير العشوائيات الجارى تنفيذها والمقامة بمدن المحافظة.

وفى ذات السياق أفادت نائب المحافظ أن دورهم كجهاز ادارى بالدولة يتمثل فى تقديم الخدمات لجميع المواطنين ، مؤكدة أن البحر الأحمر تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المجتمعية بمختلف مدنها .

اجتماع نائب محافظ البحر الأحمر (1)
اجتماع نائب محافظ البحر الأحمر

 

اجتماع نائب محافظ البحر الأحمر (2)
اجتماع نائب محافظ البحر الأحمر

 

اجتماع نائب محافظ البحر الأحمر (3)
اجتماع نائب محافظ البحر الأحمر 

البحرالاحمر

منظومة النظافة بالبحر الاحمر

استغلال اراضى الدولة

نائب محافظ البحر الاحمر

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