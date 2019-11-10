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مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الخامسة من صفقة إيرباص قادمة من كندا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:40 م
مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الخامسة من صفقة إيرباص قادمة من كندا الطائرة الجديده ايرباص
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، الطائرة الخامسة لمصر للطيران من طراز ايرباص  A220-300، قادمة من كيبيك بكندا، وذلك في إطار خطة مصرللطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020 .
 
وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعداً ضمن درجتين، تشمل 15 مقعداً فى درجة رجال الأعمال و125 فى الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.
 
وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، حيث تتميز بكفاءتها العالية فى استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التى يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. 
 
كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G  إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهى أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً، وتتمتع A220 بكافة المقومات التى تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، والذى يُقدر بحوالى 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.
 
 
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مصر للطيران

طراز ايرباص

أسطول مصر للطيران

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