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مصرع شخص وضبط 16 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية بقنا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:16 م
مصرع شخص وضبط 16 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية بقنا حملة أمنية - أرشيفية
كتب ــ فريق المحافظات

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شنت الأجهزة الأمنية بقنا ، برئاسة اللواء محمد ضبش، رئيس مباحث المديرية، حملة على قرية المرجية التابعة لمركز دشنا، شمالي قنا، لضبط الخارجين على القانون والأسلحة المرخصة.

تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن حملة أمنية بدشنا، من ضبط 16 قطعة سلاح تنوعت بين  12 بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية، ومصرع "عبد الوارث. ع"، 23 عاما، أحد أهالي القرية، والذي عثر بحوزته على بندقية آلية و390 طلقة نارية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


 


حملات امنية

اسلحة نارية

محافظة قنا

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