مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 أخرين بكسور و كدمات بمختلف أنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة ودادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

واسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 اخرين وتم نقل المصابين الى مستشفي جراحات اليوم الواحد لتقديم الرعاية الصحية وكذلك نقل المتوفين الى مشرحة ذات المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.