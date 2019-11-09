إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.