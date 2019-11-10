مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

الذى التحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وبدأت رحلته الفنية على خشبة مسرح كلية الزراعة بمبنى الليتوريا إلى أن تخرج عام 1968 من قسم الحشرات الاقتصادية، ثم التحق بالدراسات العليا بذات القسم، حيث سجل الحصول على درجة دبلوم تربية النحل وفى نفس الوقت لم تنقطع صلته بمسرح الكلية إلى أن خرج من مرحلة التمثيل الجامعى فى منتصف السبعينيات وانطلق إلى رحلته بالقاهرة حيث عالم الاحتراف.



الفنان سمير غانم

التحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية فى نهاية الخمسينيات وشكل ثنائيًا مع الممثل الكوميدى عادل نصيف من كلية الزراعة وثنائيًا أخر مع الفنان وحيد سيف بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ثم شكل فريق ثلاثى أضواء المسرح.



المخرج محمد فاضل

تخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام 1960 وتألق فى العمل الفنى فهو باكورة نجوم مسرح الليتوريا بكلية الزراعة وأول سفراءه فى عالم الفن والقاهرة، وتخصص فى الإخراج أثناء دراسته فى الكلية مما أهله للعمل الاحترافى بعد ذلك.



الفنان سيد عبدالكريم

تخرج الفنان سيد عبدالكريم من قسم كيمياء المبيدات عام 1959 بكلية الزراعة وبدأت رحلته الفنية على خشبة مسرحة الليتوريا وتخصص فى الأعمال التليفزيونية ووصلت أعماله الفنية إلى أكثر من 70 عملاً.



الفنان مدحت مرسى

تخرج الفنان مدحت مرسى من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام 1961 بعدها شق طريقه وعمل بإذاعة الإسكندرية وكان له دورا بارزا فى المسلسلات الإذاعية وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.



الكاتب محمود قاسم

تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام 1972 وعمل فى قسم الإعلام بالشعبة القومية لليونسكو وهو صاحب بنك المعلومات، ويعد نادرا من نوعه فى العالم العربى، واستطاع أن يقدم نفسه كروائى ومترجم وكاتب أطفال وباحث فى الأدب والسينما وكاتب درامى فى الإذاعة، وله العديد من الروايات و25 موسوعة سينمائية وأدبية و20 كتابات عن السينما وأكثر من مسلسل إذاعى للكبار والأطفال، وله مسلسل تلفزيونى باسم "مغامرات جلجل وفلفل"، كما نشر أكثر من عشر آلاف مقال فى الصحف والجرائد وحصل على العديد من الجوائز المصرية والعربية.



السباح العالمى مجدى مندور

فى عام 1976 حصل السباح العالمى مجدى مندور على درجة البكالريوس فى العلوم الزراعية وتخصص فى الإنتاج الزراعى، وهو أحد تماسيح النيل ومن أبطال العالم فى السباحة للمسافات الطويلة عبر المانش مرتين من الشاطئ الإنجليزى للشاطئ الفرنسى، وتم منحه وسام الرياضة من الطبقة الثانية عام 1972 ووسام العمل من الطبقة الثانية عام 1976.



السباح مصطفى جمال

حصل على درجة البكالريوس فى العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام 1972 وهو أحد أبطال الجمهورية فى السباحة وحصل على العديد من الميداليات والبطولات.